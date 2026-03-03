Скидки
Нападающий «Краснодара» Виктор Са: Боселли — очень качественный футболист

Нападающий «Краснодара» Виктор Са дал комментарий касательно своего будущего в клубе, а также высказался о новом футболисте команды Хуане Боселли.

– Перед зимнем ТО были слухи, что ты можешь покинуть клуб. Сейчас принял для себя решение, что уже точно летом уйдёшь или есть шанс, что останешься в команде и продлишь контракт?
– Полностью сфокусирован на том, что происходит в «Краснодаре», у меня контракт до середины года. Нужно продолжать работать, концентрация только на этом и том, как наилучшим образом могу помочь команде, чтобы продолжать добиваться побед. Фокусируюсь на своей роли в команде, потом будем думать о будущем.

– Как тебе Хуан Боселли, какие качества у него можешь выделить и как прошло в команде прощание с Козловым и Перреном?
– Прощание у нас всегда проходит хорошо и спокойно, пожелали им удачи в новых клубах, будем надеяться, что у них там всё хорошо сложится. Боселли – очень качественный футболист, с высоким уровнем, хорошо подготовлен технически и хорошо завершает, он нам точно поможет, — приводит слова Са Metaratings.

