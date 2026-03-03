Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов назвал самый красивый гол 19-го тура РПЛ

Игорь Семшов назвал самый красивый гол 19-го тура РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил, какой гол из забитых в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги считает самым красивым. Всего в 1-м туре после возобновления чемпионата России команды забили 22 мяча.

«У меня было в приоритете три мяча забитых, все — за счёт командных действий. Потому что мы видели очень много 11-метровых забито было и много командных, через командные взаимодействия. Каких-то таких индивидуальных голов очень мало забито было. Я выделил голы Тюкавина, Миранчука и Кривцова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На первое место, конечно, поставил Тюкавина, потому что комбинация хорошая, всё в одно касание, влёт, и всё вовремя», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

