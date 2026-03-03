«Барселона» — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании

Сегодня, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Кубарси, Берналь, Кунде, Педри, Фермин, Мартин, Ямаль, Рафинья, Торрес.

«Атлетико» М: Муссо, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Джонни, Коке, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

Первый матч команд состоялся 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счётом 4:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

