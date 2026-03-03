«Зенит» победил «Балтику» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играли калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев.

На 79-й минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и обеспечил победу команде гостей.

На следующей стадии турнира сине-бело-голубые сыграют с победителем противостояния «Ростова» и махачкалинского «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.