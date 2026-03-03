Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё зашло слишком далеко». Главный тренер «МЮ» Кэррик — о захватах на стандартах

«Всё зашло слишком далеко». Главный тренер «МЮ» Кэррик — о захватах на стандартах
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о захватах руками при стандартных положениях.

«Думаю, всё зашло слишком далеко. Ещё не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жёстко это пресекать. Но постепенно это вернулось – эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что всё больше команд начали так играть.

Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать – решать это не мне. А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», – приводит слова Кэррика BBC.

Материалы по теме
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» потроллил болельщика «Манчестер Юнайтед»
Истории
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» потроллил болельщика «Манчестер Юнайтед»
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android