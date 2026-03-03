«Всё зашло слишком далеко». Главный тренер «МЮ» Кэррик — о захватах на стандартах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о захватах руками при стандартных положениях.

«Думаю, всё зашло слишком далеко. Ещё не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жёстко это пресекать. Но постепенно это вернулось – эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что всё больше команд начали так играть.

Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать – решать это не мне. А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», – приводит слова Кэррика BBC.