Бубнов поставил «Балтике» «единицу» за матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

По подсчётам Бубнова, калининградская команда за игру выполнила 665 технико-тактических действий при 41% брака. Команда получила оценку «единица».

Фото: «Коммент.Шоу»

Самую высокую оценку в «Балтике» получил нападающий Брайан Хиль — три с минусом. Футболист выполнил 43 технико-тактических действия при 40% брака.

После 19 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 35 очков и занимает пятое место.

Материалы по теме Фото Бубнов поставил Энрике пять с тремя плюсами за матч с «Балтикой», у Соболева — единица

Самые титулованные футбольные клубы России: