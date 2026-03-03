Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил «Балтике» «единицу» за матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ

Бубнов поставил «Балтике» «единицу» за матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

По подсчётам Бубнова, калининградская команда за игру выполнила 665 технико-тактических действий при 41% брака. Команда получила оценку «единица».

Фото: «Коммент.Шоу»

Самую высокую оценку в «Балтике» получил нападающий Брайан Хиль — три с минусом. Футболист выполнил 43 технико-тактических действия при 40% брака.

После 19 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 35 очков и занимает пятое место.

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил Энрике пять с тремя плюсами за матч с «Балтикой», у Соболева — единица
Материалы по теме
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android