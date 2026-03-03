Эдуард Мор разобрал игру «Спартака» в первом матче под руководством Карседо

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре красно-белых в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Матч стал для столичного клуба первым официальным под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

«Я смотрел ещё игры на сборах «Спартака», и, собственно говоря, команда сыграла ровно так, как и наигрывалось. Потому что глобально ничего не изменилось, та же схема 4-3-3, по которой и играли, все те же футболисты. Только Зобнин сыграл слева, но для него это не в новинку, он крайнего защитника играл и раньше.

Из нюансов: очень много игры флангами, очень должны быть активны крайние нападающие Солари и Маркиньос. И я могу сказать, что Солари что на сборах был в каждой игре лучшим, что в этой игре. Потому что, ну, просто разрывал фланг», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».