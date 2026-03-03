Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Денисов играл как Кафу и Санетти в лучшие годы». Мор — о защитнике «Спартака»

«Денисов играл как Кафу и Санетти в лучшие годы». Мор — о защитнике «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре защитника красно-белых Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда одолела «Сочи» (3:2). Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра матч обслуживал Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Очень много подключений крайних защитников — главное. Денисов играл, старался играть, как до этого играли в лучшие годы Кафу или Санетти, которые бегали от и до, от флажка углового до другого, и поддерживали все атаки.

Он постоянно оказывался в чужой штрафной. Это то, что, на мой взгляд, новое у «Спартака», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

