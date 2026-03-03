«Денисов играл как Кафу и Санетти в лучшие годы». Мор — о защитнике «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре защитника красно-белых Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда одолела «Сочи» (3:2). Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра матч обслуживал Евгений Буланов.

«Очень много подключений крайних защитников — главное. Денисов играл, старался играть, как до этого играли в лучшие годы Кафу или Санетти, которые бегали от и до, от флажка углового до другого, и поддерживали все атаки.

Он постоянно оказывался в чужой штрафной. Это то, что, на мой взгляд, новое у «Спартака», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».