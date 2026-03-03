«Один из худших дней в моей жизни». Родриго написал письмо после разрыва «крестов»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс опубликовал сообщение после того, как стало известно, что футболист порвал крестообразные связки и мениск. Он пропустит грядущий чемпионат мира, а его восстановление может занять 10 месяцев.

«Даже не понимая этого, я вам доверяю.

Один из худших дней в моей жизни, как же сильно я всегда боялся этой травмы. Возможно, в последнее время жизнь немного жестока ко мне. Не знаю, заслужил ли я это, но на что мне жаловаться? Сколько прекрасных вещей я пережил, которых тоже не заслуживал.

В моей жизни, в моей карьере возникло серьёзное препятствие, которое мешает мне какое-то время заниматься тем, что я люблю больше всего. Я выбыл до конца сезона в своём клубе и не сыграю на чемпионате мира со своей сборной – турнире, который всегда был для меня мечтой и имеет огромное значение. Всё, что я могу сделать, это быть сильным, как всегда, подобное не является новинкой.

Спасибо всем за ваши молитвы, сообщения и любовь! Вы очень важны для меня. Хотя это очень трудное время, я обещаю не останавливаться на достигнутом. Я верю, что у меня ещё много невероятных событий впереди и я принесу радость всем, кто мне доверяет. До скорой встречи… Бог по-прежнему всё контролирует», — написал Родриго в своём аккаунте в социальной сети.

