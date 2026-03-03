Соболев эмоционально отпраздновал гол «Балтике», повернувшись в сторону скамейки «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил единственный гол в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Футболист эмоционально отпраздновал взятие ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После гола Соболев повернулся в сторону скамейки запасных, эмоционально показывая на поле.

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне форвард провёл 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в € 5 млн.