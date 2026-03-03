Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Жест Соболева, очевидно, адресован Радимову». Журавель — о праздновании гола «Зенита»

«Жест Соболева, очевидно, адресован Радимову». Журавель — о праздновании гола «Зенита»
Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о праздновании форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Балтики» (1:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Шикарная голевая атака «Зенита». Даже удивительно, как она красиво и беспрепятственно прокатилась через всё поле против «Балтики», которая в двух матчах образцово лишала «Зенит» пространства. А жест Соболева, очевидно, адресован Радимову. Такие эмоции понятны, до победы в споре с Владом Александру осталось всего 14 мячей!» — написал Журавель в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее Александр Соболев рассказал о споре с бывшим полузащитником команды Владиславом Радимовым, согласно которому нападающий должен забить в сезоне-2025/2026 20 голов.

