«Жест Соболева, очевидно, адресован Радимову». Журавель — о праздновании гола «Зенита»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о праздновании форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Балтики» (1:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

«Шикарная голевая атака «Зенита». Даже удивительно, как она красиво и беспрепятственно прокатилась через всё поле против «Балтики», которая в двух матчах образцово лишала «Зенит» пространства. А жест Соболева, очевидно, адресован Радимову. Такие эмоции понятны, до победы в споре с Владом Александру осталось всего 14 мячей!» — написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее Александр Соболев рассказал о споре с бывшим полузащитником команды Владиславом Радимовым, согласно которому нападающий должен забить в сезоне-2025/2026 20 голов.