Александр Соболев забил впервые с сентября

Гол нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1) стал первым для форварда с сентября. Футболист вышел на поле на 74-й минуте, через пять минут он отметился голом.

Последний раз 28-летний нападающий поражал ворота соперника 27 сентября, когда сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После этого Соболев не забивал в течение 12 игр.

Всего в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

