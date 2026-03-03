Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Соболев объяснил свой жест в сторону скамейки «Зенита» после гола «Балтике»

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своём праздновании гола в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), когда он повернулся в сторону скамейки запасных сине-бело-голубых и начал эмоционально показывать на поле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Бывают такие игры, когда смотришь и понимаешь, что сейчас выйдешь и поможешь команде. Так оно и получилось. Прямо чувствовал, что должен забить.

Жест после гола? Эмоциональный момент просто. Понятно, что эмоции были на высоте. Да, в сторону скамейки показывал, отрицать не буду. Нечего добавить», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Гол в ворота «Балтики» стал первым для Соболева с сентября.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

