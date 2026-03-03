Соболев объяснил свой жест в сторону скамейки «Зенита» после гола «Балтике»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о своём праздновании гола в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), когда он повернулся в сторону скамейки запасных сине-бело-голубых и начал эмоционально показывать на поле.

«Бывают такие игры, когда смотришь и понимаешь, что сейчас выйдешь и поможешь команде. Так оно и получилось. Прямо чувствовал, что должен забить.

Жест после гола? Эмоциональный момент просто. Понятно, что эмоции были на высоте. Да, в сторону скамейки показывал, отрицать не буду. Нечего добавить», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Гол в ворота «Балтики» стал первым для Соболева с сентября.

