Фанаты засудили «Ванкувер Уайткэпс» на $ 347 тыс. за неприезд Месси на матч — The Athletic

Команда МЛС «Ванкувер Уайткэпс» заплатит штраф в размере $ 347 тыс. из-за нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Об сообщает The Athletic.

По информации источника, суд утвердил требования группового иска, который был подан на «Ванкувер» в 2024 году. Болельщики судились с футбольной командой, потому что она использовала изображение Месси в промоматериалах матча, но футболист не вошёл в заявку на ту игру.

Отмечается, что аналогичная ситуация возникла также из-за отсутствия в составе «Интер Майами» Серхио Бускетса и Луиса Суареса, лицами которых рекламировали игру. Уточняется, что один из болельщиков приехал на игру из Италии и проделал большой путь до Ванкувера, но не увидел Месси на поле.

Подчёркивается, что сами болельщики денежных компенсаций не получат, а вся сумма будет отдана на благотворительность.