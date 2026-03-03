«Невозможно было ожидать простого матча». Семак — об игре с «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0).

— Непростая получилась игра, правда?

— Невозможно было ожидать простого матча, играя в Калининграде. И домашняя игра в чемпионате, и выездная в Кубке — сложные.

— Верилось, что в основное время всё удастся решить?

— Ну конечно! А зачем играть в футбол, если не веришь в результат? Игра ничейная, любая ошибка могла привести к забитому мячу или наоборот. В моменте с голом хорошо разыграли и забили, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».