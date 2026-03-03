Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Невозможно было ожидать простого матча». Семак — об игре с «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Непростая получилась игра, правда?
— Невозможно было ожидать простого матча, играя в Калининграде. И домашняя игра в чемпионате, и выездная в Кубке — сложные.

— Верилось, что в основное время всё удастся решить?
— Ну конечно! А зачем играть в футбол, если не веришь в результат? Игра ничейная, любая ошибка могла привести к забитому мячу или наоборот. В моменте с голом хорошо разыграли и забили, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

