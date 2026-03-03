Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Балтики» Талалаев: пара человек у нас во вторую команду поедут

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил качество игры своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.

— Обратная замена Поспелова с чем была связана?
— С тем, что мы ещё слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня. Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработают там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы.

— Вы сегодня начинали смотреть игру в чемпионской кепке 2025 года. Это на удачу или так получилось без подтекста?
— Нужно что‑то менять, поэтому поменял кепку. Кепка красивая, с прошлого года она мне понравилась, я её ношу.

— После пропущенного мяча её сняли. Не сыграла?
— Не сработала так же, как замена Поспелова, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

