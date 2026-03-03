Тренер «Балтики» Талалаев: пара человек у нас во вторую команду поедут

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил качество игры своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

— Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.

— Обратная замена Поспелова с чем была связана?

— С тем, что мы ещё слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня. Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработают там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы.

— Вы сегодня начинали смотреть игру в чемпионской кепке 2025 года. Это на удачу или так получилось без подтекста?

— Нужно что‑то менять, поэтому поменял кепку. Кепка красивая, с прошлого года она мне понравилась, я её ношу.

— После пропущенного мяча её сняли. Не сыграла?

— Не сработала так же, как замена Поспелова, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».