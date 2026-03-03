Андрей Талалаев: «Зенит» с победой и удачи, болеть буду за «Краснодар»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге между «Зенитом» и «Краснодаром» после поражения своих подопечных от сине-бело-голубых (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России за 11 туров до конца сезона. В активе действующих чемпионов страны 43 набранных очка в 19 матчах. Санкт-петербуржцы располагаются на второй строчке в таблице. Команда набрала 42 очка.