«Зенит» выиграл шесть матчей подряд с общим счётом 8:0
Поделиться
Победа «Зенита» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1) стала шестой подряд для сине-бело-голубых во всех турнирах.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'
До встречи Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Ещё ранее «Зенит» победил «Акрон» (2:0), «Рубин» (1:0), «Динамо» Москва (1:0) и «Пари НН» (2:0).
Последний раз санкт-петербургский клуб проигрывал «Динамо» во встрече Кубка России со счётом 1:3. Эта игра состоялась 5 ноября.
В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые встретятся с «Оренбургом» (8 марта). В 21-м туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» (14 марта).
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
Комментарии
- 4 марта 2026
-
00:31
-
00:23
-
00:21
-
00:13
-
00:09Кике Санчес Флорес возглавил «Алавес» Официально
-
00:08
-
00:03
- 3 марта 2026
-
23:57
-
23:53
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:34
-
23:32
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:08
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:46
-
22:46
-
22:40
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:19
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
22:03
-
22:00