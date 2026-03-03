«Зенит» выиграл шесть матчей подряд с общим счётом 8:0

Победа «Зенита» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1) стала шестой подряд для сине-бело-голубых во всех турнирах.

До встречи Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Ещё ранее «Зенит» победил «Акрон» (2:0), «Рубин» (1:0), «Динамо» Москва (1:0) и «Пари НН» (2:0).

Последний раз санкт-петербургский клуб проигрывал «Динамо» во встрече Кубка России со счётом 1:3. Эта игра состоялась 5 ноября.

В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые встретятся с «Оренбургом» (8 марта). В 21-м туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» (14 марта).

