Сергей Семак одержал 200-ю победу в качестве главного тренера «Зенита»

Санкт-петербургский «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака одержал победу в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Это 200-я победа специалиста во главе клуба с берегов Невы, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Успех в кубковой встрече с «Балтикой» стал историческим для главного тренера сине-бело-голубых.

Теперь на счету Сергея Семака 200 побед во главе петербургского клуба. Для достижения этого результата ему потребовалось 323 матча и 12 лет — самая первая победа была одержана им в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).

Из этих 200 побед «Зенита» при Семаке 150 случились в чемпионате России, 10 — в еврокубках, 36 — в национальном Кубке и ещё четыре — в Суперкубке страны.

Сергей Семак продолжает уверенно занимать первую строчку в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба, опережая легендарных Павла Садырина (125), Юрия Морозова (121) и Лучано Спаллетти (105)», — сказано в сообщении петербуржцев.

