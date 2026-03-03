Фанаты «Барселоны» разбили стекло автобуса «Атлетико» перед матчем — COPE

Болельщики «Барселоны» разбили стекло автобуса мадридского «Атлетико», сообщает COPE. В эти минуты в Барселоне проходит ответный полуфинальный матч Кубка Испании между командами.

По информации источника, многочисленная толпа фанатов каталонского клуба выстроилась вдоль дороги, зажгла пиротехнику и начала бросать её, а также запускать фейерверки. На месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Не уточняется, находились ли в автобусе футболисты или сотрудники «Атлетико».

В первом матче, который состоялся в Мадриде 12 февраля, «матрасники» одержали разгромную победу над «Барселоной» со счётом 4:0.