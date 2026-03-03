«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев — после победного гола за «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своём победном голе в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

— Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.

— Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?

— Да. Саша возвращается, — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Зенита».