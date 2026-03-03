Скидки
Главная Футбол Новости

«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев — после победного гола за «Зенит»

«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев — после победного гола за «Зенит»
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своём победном голе в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.

— Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?
— Да. Саша возвращается, — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Зенита».

