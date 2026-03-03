Неймар обратился к Родриго, получившему серьёзную травму

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился к вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, порвавшему крестообразные связки и мениск правой ноги во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

«Сегодня один из самых печальных дней для меня. Когда я узнал о травме [Родриго], в моей голове промелькнул целый фильм. Все страдания, все муки и страх жить с этой травмой!

Моя «десятка», мой наследник (как я тебя называю), прошу тебя только об одном — береги свою голову. Сейчас самое время собрать вокруг себя всех, кого ты любишь.

И, как ты и говорил, ты не заслуживал этого сейчас, но кто мы такие, чтобы сомневаться в планах бога.

Младший брат, сил тебе, уверен, ты вернёшься и снова будешь парить высоко. Я буду рядом с тобой так же, как ты поддерживал меня», — написал Неймар в своём аккаунте в социальной сети.

