Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар обратился к Родриго, получившему серьёзную травму

Неймар обратился к Родриго, получившему серьёзную травму
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился к вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, порвавшему крестообразные связки и мениск правой ноги во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Сегодня один из самых печальных дней для меня. Когда я узнал о травме [Родриго], в моей голове промелькнул целый фильм. Все страдания, все муки и страх жить с этой травмой!

Моя «десятка», мой наследник (как я тебя называю), прошу тебя только об одном — береги свою голову. Сейчас самое время собрать вокруг себя всех, кого ты любишь.

И, как ты и говорил, ты не заслуживал этого сейчас, но кто мы такие, чтобы сомневаться в планах бога.
Младший брат, сил тебе, уверен, ты вернёшься и снова будешь парить высоко. Я буду рядом с тобой так же, как ты поддерживал меня», — написал Неймар в своём аккаунте в социальной сети.

Материалы по теме
«Один из худших дней в моей жизни». Родриго написал письмо после разрыва «крестов»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android