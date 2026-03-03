Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это тебе, кабанчик мой». Соболев раскрыл, кому посвятил гол в матче «Зенита» с «Балтикой»

«Это тебе, кабанчик мой». Соболев раскрыл, кому посвятил гол в матче «Зенита» с «Балтикой»
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, кому посвятил свой гол в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Если не ошибаемся, у сына вашего был день рождения на днях. Можно сказать, что это подарок для него?
— Да, подарок маленькому моему. Точнее уже большому, взрослому, старшему сыну. Серёжа — это тебе, кабанчик мой! — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Зенита».

Гол в ворота «Балтики» стал для Соболева первым с 27 сентября, когда сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» (5:2) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Комментарии
