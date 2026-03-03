«Это тебе, кабанчик мой». Соболев раскрыл, кому посвятил гол в матче «Зенита» с «Балтикой»

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, кому посвятил свой гол в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Нападающий вышел на замену на 74-й минуте, а на 79-й забил единственный мяч в игре.

— Если не ошибаемся, у сына вашего был день рождения на днях. Можно сказать, что это подарок для него?

— Да, подарок маленькому моему. Точнее уже большому, взрослому, старшему сыну. Серёжа — это тебе, кабанчик мой! — сказал Соболев в интервью официальному сайту «Зенита».

Гол в ворота «Балтики» стал для Соболева первым с 27 сентября, когда сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» (5:2) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.