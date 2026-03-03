Скидки
Футбол

Удалён пост с видео празднования Соболевым гола, адресованного скамейке «Зенита»

Удалён пост с видео празднования Соболевым гола, адресованного скамейке «Зенита»
Комментарии

В телеграм-канале «Матч Премьер» исчезла публикация с видео, на котором крупным планом показаны эмоции нападающего «Зенита» Александра Соболева после победного гола в ворота «Балтики» в матче (0:1) второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. На видео форвард сине-бело-голубых повернулся в сторону скамейки запасных и начал эмоционально показывать на поле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

На момент написания новости в телеграм-канале «Матч Премьер» есть видео гола Соболева, но без его эмоций после взятия ворот.

Гол в ворота «Балтики» стал первым для нападающего с сентября. Всего в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Комментарии
