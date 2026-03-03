Удалён пост с видео празднования Соболевым гола, адресованного скамейке «Зенита»

В телеграм-канале «Матч Премьер» исчезла публикация с видео, на котором крупным планом показаны эмоции нападающего «Зенита» Александра Соболева после победного гола в ворота «Балтики» в матче (0:1) второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. На видео форвард сине-бело-голубых повернулся в сторону скамейки запасных и начал эмоционально показывать на поле.

На момент написания новости в телеграм-канале «Матч Премьер» есть видео гола Соболева, но без его эмоций после взятия ворот.

Гол в ворота «Балтики» стал первым для нападающего с сентября. Всего в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

