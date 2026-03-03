Сергей Семак: качество поля внесло свои корректировки на ход матча с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0).

«Как и предполагали все, сегодня был такой же тяжёлый матч, как и в Санкт-Петербурге. Игра шла до забитого мяча, до ошибки какой-либо из команд. И качество поля, конечно, внесло свои корректировки на ход матча, на то, в каком ключе он складывался. Обе команды пытались максимально упростить игру. В этом моменте с забитым мячом мы хорошо сыграли. Забили хороший мяч, смогли победить. Спасибо нашим болельщикам, которые приехали, болельщикам «Балтики», которые поддерживают футбольную прекрасную атмосферу. Мы проходим в следующий раунд. Будем готовиться к матчам чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.