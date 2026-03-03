«Самые важные слова». «Зенит» показал разговор Соболева и Семака после матча с «Балтикой»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры разговора главного тренера команды Сергея Семака с форвардом Александром Соболевым после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Забивший единственный мяч в игре нападающий после гола эмоционально обратился к скамейке, показав пальцем на себя и на поле.

На видео Семак и Соболев, приобнявшись, ведут диалог с улыбками на лицах.

«Самые важные слова после матча», — подписала видео пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Гол в ворота «Балтики» стал для Соболева первым с 27 сентября, когда сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» (5:2) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.