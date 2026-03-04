Кике Санчес Флорес возглавил «Алавес»

Испанский клуб «Алавес» объявил о расторжении контракта с главным тренером Эдуардо Коудетом по соглашению сторон. Сообщается, что его пост занял Кике Санчес Флорес.

Договор с 61-летним специалистом, известным по работе с «Валенсией», «Атлетико» и «Хетафе», рассчитан до июня 2028 года. Последним местом работы Флореса была «Севилья», которую он покинул в июне 2024-го.

На данный момент «Алавес» занимает 16-е в турнирной таблице испанской Ла Лиги, заработав 27 очков после 26 туров. Команда набрала два очка в последних пяти матчах под руководством Эдуардо Коудета. В следующем туре «Алавес» сыграет с «Валенсией» 8 марта.