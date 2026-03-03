Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико» М: Рафинья забил второй мяч хозяев на 45+5-й минуте

«Барселона» — «Атлетико» М: Рафинья забил второй мяч хозяев на 45+5-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'    

На 45+5-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья укрепил её преимущество, забив с пенальти.

Ранее, на 29-й минуте, полузащитник сине-гранатовых Марк Берналь открыл счёт.

Первый матч команд состоялся 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счётом 4:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» отыграла у «Атлетико» два гола в Кубке Испании! Но нужно ещё столько же. LIVE
Live
«Барселона» отыграла у «Атлетико» два гола в Кубке Испании! Но нужно ещё столько же. LIVE

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android