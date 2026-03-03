Сергей Семак объяснил выход Соболева во втором тайме матча Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил своё решение выпустить на поле нападающего Александра Соболева во втором тайме матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Футболист забил единственный гол в этой игре.

— Выпустили Александра Соболева, и он практически сразу забил. Это такое чутьё? Как удалось угадать с заменой?

— Почему угадать? У нас есть игроки, есть конкуренция на ту или иную позицию. У нас два нападающих, которые конкурируют за место в стартовом составе. Поэтому сегодня Саша вышел и использовал тот шанс, который предоставился. У нас команда состоит не из 11, не из 10 полевых игроков, а из 20. И каждый должен выходить, делать свою работу для пользы команды. Саша сегодня вышел, молодец, забил и в целом сыграл достаточно активно. И его выход, как и других ребят, напрямую повлиял на забитый мяч, на результат матча, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.