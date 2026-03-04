Трамп: мне совершенно всё равно, сыграет ли Иран на чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможном отказе сборной Ирана участвовать на чемпионате мира 2026 года. Утром 28 февраля Израиль нанёс «превентивный удар» по Ирану, а через несколько часов Трамп объявил о начале крупной боевой операции.

«Мне совершенно всё равно, примет ли Иран участие [на чемпионате мира]. Я думаю, что Иран — страна, потерпевшая сокрушительное поражение. Они работают на износ», — приводит слова Трампа Politico.

Ранее о возможном бойкоте мирового первенства на фоне военной операции США сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня. Иран находится в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

