Главная Футбол Новости

Сергей Семак ответил, почему Максим Глушенков не сыграл в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Максим Глушенков не сыграл в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0), оставшись в запасе.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Вот, кстати, насчёт конкуренции. Максим Глушенков остался в запасе. С чем это связано?
— С качеством газона. И Джон Джон, и Глушенков — игроки, которые любят играть с мячом, любят играть в комбинационный футбол. Но сегодня было больше борьбы. И, конечно, мы, исходя из этого, исходя из хода матча, приняли такое решение. Тот же Дуглас сегодня, который прошлую игру сыграл, и Джон Джон, и Максим… Они много сыграли, сегодня отдохнули, будут готовиться к матчу чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

