Сергей Семак ответил, почему Максим Глушенков не сыграл в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Максим Глушенков не сыграл в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0), оставшись в запасе.

— Вот, кстати, насчёт конкуренции. Максим Глушенков остался в запасе. С чем это связано?

— С качеством газона. И Джон Джон, и Глушенков — игроки, которые любят играть с мячом, любят играть в комбинационный футбол. Но сегодня было больше борьбы. И, конечно, мы, исходя из этого, исходя из хода матча, приняли такое решение. Тот же Дуглас сегодня, который прошлую игру сыграл, и Джон Джон, и Максим… Они много сыграли, сегодня отдохнули, будут готовиться к матчу чемпионата, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.