Талалаев: толку от этого владения, от преимущества? Проиграли там, проиграли здесь

Талалаев: толку от этого владения, от преимущества? Проиграли там, проиграли здесь
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от «Зенита» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Давно не был в состоянии, когда проигрываем две игры подряд, точно года два уже с лишним. Поэтому тяжело сейчас анализировать, что-то говорить. Хочется сказать, ну а толку? От этого владения, от какого-то преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. Идём дальше. Всё», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Четырьмя днями ранее команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Победу с тем же счётом в чемпионате также одержал «Зенит».

