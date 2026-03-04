Талалаев: толку от этого владения, от преимущества? Проиграли там, проиграли здесь

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от «Зенита» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Давно не был в состоянии, когда проигрываем две игры подряд, точно года два уже с лишним. Поэтому тяжело сейчас анализировать, что-то говорить. Хочется сказать, ну а толку? От этого владения, от какого-то преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. Идём дальше. Всё», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Четырьмя днями ранее команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Победу с тем же счётом в чемпионате также одержал «Зенит».