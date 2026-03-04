Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Чуток отвлеку весь «Телеграм» от Саши Соболева». Дивеев высказался о матче с «Балтикой»

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о минувшем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой», где сине-бело-голубые победили со счётом 1:0. Единственный мяч забил форвард Александр Соболев, который во время празднования повернулся в сторону скамейки запасных и начал эмоционально показывать на поле. Этот момент начали обсуждать в телеграм-каналах.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Чуток отвлеку весь «Телеграм» от Саши Соболева и напишу свой пост:

После домашней игры с «Балтикой» мы всё понимали, что кубковый выезд будет сложным. Готовились к тяжёлому матчу. Но смогли проявить характер, забрали своё и идём дальше! Всех с победой! Питерцы, вас было отлично слышно», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Удалён пост с видео празднования Соболевым гола, адресованного скамейке «Зенита»
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

