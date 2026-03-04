«Чуток отвлеку весь «Телеграм» от Саши Соболева». Дивеев высказался о матче с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о минувшем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой», где сине-бело-голубые победили со счётом 1:0. Единственный мяч забил форвард Александр Соболев, который во время празднования повернулся в сторону скамейки запасных и начал эмоционально показывать на поле. Этот момент начали обсуждать в телеграм-каналах.

«Чуток отвлеку весь «Телеграм» от Саши Соболева и напишу свой пост:

После домашней игры с «Балтикой» мы всё понимали, что кубковый выезд будет сложным. Готовились к тяжёлому матчу. Но смогли проявить характер, забрали своё и идём дальше! Всех с победой! Питерцы, вас было отлично слышно», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

