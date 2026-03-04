Талалаев — о матче с «Зенитом»: будут штрафы за эту игру у двух футболистов, не у Андраде

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от «Зенита» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Играя с «Зенитом», нельзя не быть уверенным в себе, если мы хотим выигрывать. Если мы хотим бороться, говорить слова, которые говорили зимой мои футболисты многие и наш тренерский штаб, то можно просто бить этот мяч. Если мы хотим выигрывать, то даже на таком поле мы должны играть в футбол, что и пытались.

Ещё раз, до заходов в штрафную мне очень нравилось, как действовала моя команда. Да, учитывая, что это был не основной состав «Зенита», но второй тайм в Питере мне тоже понравился по качеству игры моей команды. Не хватило только забитых и засчитанных голов, что там, что здесь.

Ребята играли неплохо. У нас будут штрафы за эту игру, у двоих футболистов, но Андраде в этом списке нет», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.