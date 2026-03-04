Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев — о матче с «Зенитом»: будут штрафы за эту игру у двух футболистов, не у Андраде

Талалаев — о матче с «Зенитом»: будут штрафы за эту игру у двух футболистов, не у Андраде
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от «Зенита» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Играя с «Зенитом», нельзя не быть уверенным в себе, если мы хотим выигрывать. Если мы хотим бороться, говорить слова, которые говорили зимой мои футболисты многие и наш тренерский штаб, то можно просто бить этот мяч. Если мы хотим выигрывать, то даже на таком поле мы должны играть в футбол, что и пытались.

Ещё раз, до заходов в штрафную мне очень нравилось, как действовала моя команда. Да, учитывая, что это был не основной состав «Зенита», но второй тайм в Питере мне тоже понравился по качеству игры моей команды. Не хватило только забитых и засчитанных голов, что там, что здесь.

Ребята играли неплохо. У нас будут штрафы за эту игру, у двоих футболистов, но Андраде в этом списке нет», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android