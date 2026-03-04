Сергей Семак высказался о приоритетности РПЛ и Кубка России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) в контексте приоритетности турниров.

— То, что попали в Кубке в Путь регионов, где ошибаться уже нельзя, добавляет дополнительного адреналина?

— Кубок и чемпионат — это два разных турнира. Конечно, все силы у всех клубов практически, может быть, кроме тех, которые потеряли шансы и мотивацию на чемпионат, у них будет предпочтение Кубок. Те команды, которые ставят цели в чемпионате, конечно, отдают предпочтение чемпионату. И сегодня у «Балтики» была большая ротация, у нас большая ротация, каждый решает свои проблемы, каждый в каждом матче хочет побеждать, но я думаю, что не любой ценой, исходя из хода матча, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.