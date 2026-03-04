«Барселона» — «Атлетико» М: Берналь забил третий мяч хозяев на 72-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. На момент выхода новости счёт в пользу хозяев — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте Берналь довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 29-й минуте, полузащитник сине-гранатовых Марк Берналь открыл счёт. На 45+4-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья укрепил её преимущество, забив с пенальти.

Первый матч команд состоялся 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счётом 4:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

