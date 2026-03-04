Арбелоа провёл кризисное совещание с капитанами «Реала» — COPE

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после второго подряд поражения «сливочных» в Ла Лиге провёл кризисное совещание сначала с капитанами, а затем со всей командой и тренерским штабом. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, испанский специалист на собрании попросил коллектив «приложить дополнительные усилия на заключительном этапе сезона». Подчёркивается, что футболисты «Королевского клуба» «не теряют надежды [на успешное завершение сезона], хотя и осознают, насколько шаткой является ситуация».

В понедельник, 2 марта, команда Арбелоа проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги. В субботу, 21 февраля, «Реал» уступил «Осасуне» (1:2) во встрече 25-го тура соревнования.

Материалы по теме Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов — The Athletic

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: