Семак прокомментировал травму защитника Дркушича в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) высказался о состоянии защитника Ваньи Дркушича, который был вынужден покинуть поле на 65-й минуте игры из-за повреждения.

— Ванья поле покинул из‑за повреждения. Что‑то серьёзное?

— Пока не знаем. Что делать, травмы — это сопутствующее профессии футболиста. Посмотрим, насколько всё серьёзно. Жаль, Ваня сегодня провёл хороший матч, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На следующей стадии турнира сине-бело-голубые сыграют с победителем противостояния «Ростова» и махачкалинского «Динамо».