Талалаев раскритиковал лучшего бомбардира «Балтики» Хиля после проигрыша «Зениту»

Талалаев раскритиковал лучшего бомбардира «Балтики» Хиля после проигрыша «Зениту»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выступил с критикой в адрес лучшего бомбардира команды Брайана Хиля после двух поражений от «Зенита» (оба — 0:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Мы слишком зависимы от формы Хиля. Когда Хиль в нормальном состоянии, у нас получается футбол, когда Хиль играет так, как он сыграл там и здесь, мы не забиваем. К сожалению, пока уровень конкуренции у нас — 19-летний парень в атаке. Все остальные, ну, когда-нибудь подойдут. Оффор после травмы и Ласерда, приехавший в том состоянии, в каком профессионалы не должны находиться.

Ещё раз, команда создаёт моменты, команда доставляет мяч в штрафную, команда создаёт остроту, но у каждого в футболе своя профессия. У тренера — тренировать, у защитника — защищать, у полузащитника — создавать, у нападающих, которые забивают голы — забивать. Пока у нас, скажем так, второй бомбардир чемпионата… мне бы хотелось, чтобы был поострее. Мы будем настаивать на этом», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

