Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Комо — Интер, результат матча 3 марта 2026 года, счет 0:0, Кубок Италии 2025/2026

«Интер» и «Комо» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Комментарии

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встречались «Комо» и «Интер». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

В 1/4 финала «Комо» одержал победу над «Наполи» в серии пенальти, в основное время матч завершился вничью со счётом 1:1. «Интер» в четвертьфинале обыграл «Торино» (2:1).

Ответный матч 1/2 финала между командами состоится 22 апреля в Милане. Во втором полуфинале встретятся «Лацио» и «Аталанта». Первая игра состоится 4 марта. Финал турнира пройдёт 13 мая в Риме. Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале «Милан» со счётом 1:0.

