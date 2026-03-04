Тренер «Арсенала» Артета ответил на критику стиля игры своей команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» ответил на критику стиля игры своей команды, посетовав на реализацию после стандартных положений.

«Это часть работы. Мы хотим забивать больше со стандартных положений, но пропускаем после них же слишком часто. Поэтому мы хотим быть лучшей и самой доминирующей командой во всех аспектах игры. Такова наша траектория и цель.

Мне бы хотелось играть с тремя дополнительными игроками на своей половине поля, чтобы показывать красивый футбол и всегда играть против свободного игрока. Но в футболе это нереально. Если вы хотите посмотреть такой футбол, вам нужно поехать в другую страну. В Премьер-лиге за последние два или три сезона стиль игры отличается», — приводит слова Артеты Daily Mail.