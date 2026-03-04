«Ливерпуль», несмотря на гол Салаха, сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ «Вулверхэмптону»

Завершён матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

На 78-й минуте встречи счёт в матче открыли «волки» усилиями вышедших на замену игроков: португальской полузащитник Родригу Гомеш отличился с передачи нигерийского форварда Толуваласе Арокодаре. Через пять минут египетский вингер мерсисайдцев Мохамед Салах восстановил паритет. Однако в компенсированное ко второму тайму время бразильский полузащитник хозяев Андре Триндаде установил окончательный результат.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 16 очками остался на последнем, 20-м месте. До идущего на 17-й строчке «Ноттингем Форест» 11 очков.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 16 марта на выезде встретятся с «Брентфордом», «красные» 15 марта на своём поле примут «Тоттенхэм Хотспур».