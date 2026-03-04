Кирилл Глебов оценил осеннюю часть сезона-2025/2026 для себя и ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос об оценке осенней части текущего сезона-2025/2026.

«Я доволен первой частью сезона, она сложилась удачно — смог помочь команде своими результативными действиями, забитыми мячами и голевыми передачами. Это неотъемлемые показатели игрока атакующего плана. Но главное, что мы находимся наверху, и отрыв по очкам от первого места небольшой. Надеюсь, во второй части сезона наша команда прибавит, и мы станем ближе к своей цели. Делаем всё для этого», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В осенней части сезона вингер ЦСКА Кирилл Глебов сыграл за свою команду в 23 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил три результативных паса.

Красно-синие с 36 очками в 19 матчах занимают в турнирной таблице Мир РПЛ четвёртое место. В стартовом матче весенней части сезона армейцы уступили на выезде «Ахмату» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России, что увеличило их отставание от лидирующего «Краснодара» с четырёх очков до семи.

