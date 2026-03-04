Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов оценил осеннюю часть сезона-2025/2026 для себя и ЦСКА

Кирилл Глебов оценил осеннюю часть сезона-2025/2026 для себя и ЦСКА
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос об оценке осенней части текущего сезона-2025/2026.

«Я доволен первой частью сезона, она сложилась удачно — смог помочь команде своими результативными действиями, забитыми мячами и голевыми передачами. Это неотъемлемые показатели игрока атакующего плана. Но главное, что мы находимся наверху, и отрыв по очкам от первого места небольшой. Надеюсь, во второй части сезона наша команда прибавит, и мы станем ближе к своей цели. Делаем всё для этого», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В осенней части сезона вингер ЦСКА Кирилл Глебов сыграл за свою команду в 23 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил три результативных паса.

Красно-синие с 36 очками в 19 матчах занимают в турнирной таблице Мир РПЛ четвёртое место. В стартовом матче весенней части сезона армейцы уступили на выезде «Ахмату» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России, что увеличило их отставание от лидирующего «Краснодара» с четырёх очков до семи.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вингер ЦСКА Глебов назвал своё главное футбольное качество
Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android