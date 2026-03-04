Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с 2013 года

Комментарии

«Атлетико» обыграл «Барселону» по сумме двух матчей со счётом (4:3) в полуфинале Кубка Испании сезона-2025/2026 и сыграет в финале розыгрыша впервые с 2013 года.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

В крайний раз мадридский клуб выступал в финале соревнования 13 лет назад, тогда подопечные Диего Симеоне завоевали трофей, победив «Реал» в дерби (2:1).

В решающем матче текущего турнира красно-белые встретятся с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Первая встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в Сан-Себастьяне сегодня, 4 марта.

Отметим, «Атлетико» является 10-кратным обладателем трофея Кубка страны.

