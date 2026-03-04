«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с 2013 года
«Атлетико» обыграл «Барселону» по сумме двух матчей со счётом (4:3) в полуфинале Кубка Испании сезона-2025/2026 и сыграет в финале розыгрыша впервые с 2013 года.
Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29' 2:0 Рафинья – 45+5' 3:0 Берналь – 72'
В крайний раз мадридский клуб выступал в финале соревнования 13 лет назад, тогда подопечные Диего Симеоне завоевали трофей, победив «Реал» в дерби (2:1).
В решающем матче текущего турнира красно-белые встретятся с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Первая встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в Сан-Себастьяне сегодня, 4 марта.
Отметим, «Атлетико» является 10-кратным обладателем трофея Кубка страны.
