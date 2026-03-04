Скидки
«Понимаешь, что ты уже часть истории клуба». Кирилл Глебов — о голе «Спартаку» за ЦСКА

Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов оценил значимость своего гола в ворота принципиального соперника — московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Думаю, один из самых значимых моментов. Понимаешь, что ты уже часть истории клуба, игрок, на счету которого гол «Спартаку» в составе ЦСКА. Это важный фактор, и он имеет огромное значение», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В сезоне-2025/2026 вингер ЦСКА Кирилл Глебов сыграл за свою команду в 24 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил три результативных паса. 5 октября в домашнем матче 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» Глебов открыл счёт на пятой минуте игры, дерби завершилось победой армейцев со счётом 3:2.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
