«Ливерпуль» установил антирекорд АПЛ всех времён

«Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги, при этом пропустили мерсисайдцы на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте. Автором гола в составе «волков» выступил Андре Триндаде.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Ливерпуль» потерпел пятое поражение в сезоне АПЛ из‑за гола после 90-й. Ни одна команда в истории лиги не сталкивалась с такими показателями в одном сезоне.

Ранее мерсисайдцы уступали в матчах АПЛ после 90-й минуты с «Манчестер Сити» (1:2) в 25-м туре, с «Борнмутом» (2:3) в 23-м туре, с «Челси» (1:2) в 7-м туре, с «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 16 очками остался на последнем, 20-м месте.

Рекорды «Ливерпуля»: