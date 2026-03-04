Сперцян заявил, что не готов поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном трансфере в Европу, выделив испанский клуб, в который не готов был бы перейти.

— Часто слышу от болельщиков: наши никуда не едут, у них тут зарплаты огромные. При этом футболисты говорят, что готовы хоть в «Эльче» ехать...

— Нет, конечно. По себе могу сказать, что я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где я буду играть. И меня не отпустят в «Эльче», ха-ха! Это тоже нужно понимать.

— А упасть вдвое по зарплате ради европейского клуба готов?

— Вдвое? Наверное, нет. От клуба зависит… Условно, поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате — конечно, пугает, — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику ряда европейских клубов, включая «Лидс Юнайтед», «Ланс», «Порту» и «Севилью».