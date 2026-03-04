Скидки
Спортинг — Порту, результат матча 1:0, 4 марта 2026, первый матч 1/2 финала Кубка Португалии 2025/2026, Луис Суарес

Гол Луиса Суареса помог «Спортингу» одолеть «Порту» в первом полуфинале Кубка Португалии
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Альваладе» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Кубок Португалии . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
1 : 0
Порту
Порту
1:0 Суарес – 62'    

Единственный мяч в данной встрече на 62-й минуте забил колумбийский форвард зелёно-белых Луис Суарес. Он реализовал 11-метровый удар.

Ответный полуфинал соревнования пройдёт в Порту 22 апреля. Победитель этого двухматчевого противостояния с в игре за титул встретится с сильнейшим в паре «Фафи» — «Торринсе» (первый матч — 1:1). Напомним, действующим обладателем трофея является «Спортинг», победивший в финале сезона-2024/2025 «Бенфику» (3:1 д. вр.).

