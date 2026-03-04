Флик высказался о невыходе «Барселоны» в финал Кубка Испании после разгрома «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после ответного полуфинала Кубка Испании с «Атлетико» — 3:0 (первый матч — 0:4).

«Все футболисты выложились и провели хороший матч. Четвёртого гола не случилось, такое бывает. Мне кажется, если мы будем чаще показывать такую игру, нас станет сложнее остановить. Когда видишь молодых игроков из Ла Масии, играющих на таком уровне, каждый выложился на полную ради команды. Но мы разочарованы, что вполне нормально, потому что у нас были шансы забить четвёртый гол, но этого не произошло. У нас были шансы, но в итоге этого оказалось недостаточно. Мы должны это принять. Гордимся игрой наших футболистов, но испытываем разочарование», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В решающем матче текущего турнира красно-белые встретятся с победителем пары «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Каталонцы завершили участие в турнире.