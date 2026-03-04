Кирилл Глебов прокомментировал дебютный матч за сборную России, в котором получил травму

20-летний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился впечатлениями от дебюта за сборную России, который состоялся 4 сентября 2025 года в домашнем матче с Иорданией (0:0)

— Дебют за сборную. Это была сбывшаяся мечта?

— Сыграть за национальную сборную — это мечта любого юного футболиста. Выйти с гербом, слышать гимн и играть на поле за свою страну — первое впечатление трудно описать.

— Ты вышел на поле против Иордании и получил травму. Что тогда почувствовал?

— Травма для футболиста — это не что-то необычное, вполне нормальное событие. Тогда я был в хорошей форме, был самый разгар сезона. И меня расстроило, что не смогу помочь клубу в предстоящих матчах, в которых мы как раз потеряли важные очки, — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В матче Россия — Иордания Кирилл Глебов вышел на замену на 62-й минуте игры и сыграл до финального свистка. По итогам встречи у футболиста было выявлено повреждение бедра, из-за которого он пропустил следующий матч сборной — с Катаром на выезде (4:1).

